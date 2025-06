Sciopero dei treni lunedì nero per i viaggiatori

Lunedì nero per i pendolari bergamaschi: uno sciopero dei treni, indetto dal sindacato Orsa, ha paralizzato la mobilità regionale, lasciando molti senza mezzi di trasporto. La giornata, che si è protratta dalle prime ore del mattino fino alle prime del giorno successivo, ha evidenziato le criticità del sistema ferroviario e l’importanza di trovare soluzioni durature. Un disservizio che ha messo in discussione l’affidabilità delle infrastrutture e l’efficienza del trasporto pubblico locale.

LA MOBILITAZIONE. Inizio settimana nero per i pendolari bergamaschi. Lo sciopero indetto per tutta la giornata di lunedì 16 giugno (dalle 3 di lunedì 16 alle 2 di martedì 17 giugno) dal sindacato Orsa e che ha coinvolto parte del personale di Trenord ha messo in ginocchio la circolazione ferroviaria regionale. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Sciopero dei treni, lunedì nero per i viaggiatori

