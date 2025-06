Sciopero dei treni in diretta l’elenco con tutti i treni garantiti e gli orari a rischio

Lo sciopero dei treni in corso dal 16 giugno sta creando disagi su tutta la rete Trenord, con numerosi treni a rischio e variazioni negli orari. Per aiutarti a pianificare al meglio i tuoi spostamenti, abbiamo preparato un elenco aggiornato dei treni garantiti e quelli a rischio, così potrai rimanere informato in tempo reale. Resta con noi per tutte le novità e i dettagli sui servizi essenziali durante questa protesta.

È entrato nel vivo lo sciopero dei treni di lunedì 16 giugno. L’agitazione, organizzata dal sindacato Orsa, è iniziata alle 3 del mattino e proseguirà fino alle 2 di martedì 17 giugno. A rischio diversi treni su tutta la rete Trenord, con ripercussioni sulla circolazione dei treni regionali. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Sciopero dei treni in diretta, l’elenco con tutti i treni garantiti (e gli orari a rischio)

