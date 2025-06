Sciopero all' azienda di trasporti | Basta rinvii siamo stanchi delle promesse non mantenute

Basta rinvii e promesse non mantenute: i lavoratori di Nf Trasporti srl di Longiano scendono in sciopero per rivendicare i propri diritti. Federico Colomo dell'Adl Cobas sottolinea come questa mobilitazione sia essenziale per garantire l'applicazione corretta del contratto collettivo e un accordo di secondo livello che riconosca tutte le attività extra richieste dall’azienda, affinché il rispetto e la dignità dei lavoratori siano finalmente una priorità .

Sciopero alla Nf Trasporti srl di Longiano. Una mobilitazione, spiega Federico Colomo dell'Adl Cobas, "per la corretta applicazione del contratto collettivo nazionale dei trasporti e logistica e un accordo di secondo livello che riconosca tutte le attività extra richieste dall'azienda ma non.

