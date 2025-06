Sciopero 20 giugno stop nel settore dei trasporti | orari e fasce di garanzia

Il 20 giugno si preannuncia come un giorno di grande fermento in Italia: uno sciopero generale coinvolgerà trasporti, ferroviario, aereo e autostrade, mettendo a dura prova la mobilità di milioni di cittadini. Promosso dai sindacati di base, questo appuntamento mira a richiamare l’attenzione sulla gestione della spesa pubblica e sulla necessità di azioni concrete. Ecco tutto quello che c’è da sapere su orari, fasce di garanzia e come affrontare questa giornata di passione.

Venerdì di passione per milioni di italiani che, il prossimo 20 giugno, si troveranno alle prese con uno sciopero generale nazionale che coinvolgerà il comparto aereo, ferroviario, il trasporto pubblico locale, quello merci e le autostrade. La mobilitazione, promossa dai sindacati di base (USB, CUB, SGB, FISI, FLAI e altri), è stata indetta per denunciare la gestione della spesa pubblica: le sigle sindacali chiedono meno fondi per le spese militari e più investimenti in sanità, istruzione, trasporti e sicurezza sul lavoro. Al centro della protesta anche la richiesta di aumenti salariali, il rinnovo dei contratti, la riduzione dell'orario di lavoro e l'opposizione a privatizzazioni e precarizzazione.

