Sciopero 20 giugno 2025 | stop a treni aerei bus e metro Chi si ferma e gli orari

Il 20 giugno 2025 si preannuncia un giorno di grande fermento in Italia, con uno sciopero generale che coinvolgerà treni, aerei, bus e metro. La mobilitazione, indetta da numerose sigle sindacali di base, mira a protestare contro le condizioni del settore e le politiche attuate. Se devi pianificare i tuoi spostamenti, scopri ora gli orari e le città coinvolte per evitare sorprese e organizzarti al meglio.

Roma, 16 giugno 2025 – Venerdì 20 giugno 2025 si preannuncia una giornata complicata per chi dovrà spostarsi in Italia. È stato infatti proclamato un nuovo sciopero generale nazionale che coinvolgerà treni, trasporto pubblico locale, aerei, autostrade, settore marittimo-portuale e il trasporto merci ferroviario. La mobilitazione è stata indetta da diverse sigle sindacali di base — tra cui Usb, Cub, Sgb, Fisi, Flai, Si-Cobas — per protestare contro la gestione della spesa pubblica e chiedere maggiori investimenti in sanità, scuola, sicurezza sul lavoro e trasporti. Ecco chi si ferma, quando e dove. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sciopero 20 giugno 2025: stop a treni, aerei, bus e metro. Chi si ferma e gli orari

