Scioglimento della riserva GPS 2025 | non è possibile inserire il servizio civile nazionale

Se sei un aspirante inserito nella prima fascia GPS 2025 e hai presentato la domanda entro il 29 aprile, questa è la tua occasione per sciogliere la riserva. Ricorda però che, purtroppo, il servizio civile nazionale non può essere inserito come motivo di scioglimento. Dal oggi fino al 3 luglio, potrai completare questa procedura online, garantendoti un passo avanti nel percorso di inserimento. Non perdere questa importante opportunità!

Lo scioglimento della riserva per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi prima fascia GPS 2025, per gli aspiranti che avevano presentato istanza entro il 29 aprile, si effettua tramite Istanze online da oggi fino al 3 luglio. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: scioglimento - riserva - possibile - inserire

Scioglimento riserva CIAD terza fascia ATA: domande chiuse. Cosa succede ora? - Il 12 maggio si sono chiuse le domande sul portale Istanze Online per lo scioglimento della riserva per gli aspiranti ATA di terza fascia.

UNA CIAD, PIÙ PROFILI: come funziona davvero? Hai fatto domanda come AA, AT o Operatore Scolastico e ti stai chiedendo se devi inserire la CIAD più volte? ? Tranquillo: basta un solo inserimento nella sezione “Scioglimento riserva alfabetizzazione d Vai su Facebook

Scioglimento della riserva GPS 2025: non è possibile inserire il servizio civile nazionale; Gps I fascia, scioglimento riserva dal 16 giugno al 3 luglio: ecco come fare domanda – PDF; GPS prima fascia sostegno, aspiranti con TFA estero con riserva possono inserire il TFA italiano conseguito entro il 30 giugno 2025?.

Gps I fascia, scioglimento riserva dal 16 giugno al 3 luglio: ecco come fare domanda – PDF - 134761 del 13 giugno, l’apertura delle funzioni telematiche per la presentazione delle istanze di scioglimento della riserva, un passaggio cruciale ... Si legge su tecnicadellascuola.it

GaE, scioglimento riserva e iscrizione elenchi aggiuntivi sostegno: domande dal 16 giugno al 2 luglio – PDF - Oggi, 16 giugno, è stato pubblicato un avviso del Ministero, il n. Lo riporta tecnicadellascuola.it