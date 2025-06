Scienza | aree urbane la luce artificiale dilata la stagione vegetativa

Le città moderne, illuminate da luci artificiali che sfidano il ciclo naturale delle stagioni, stanno modificando profondamente gli ecosistemi urbani. Secondo uno studio pubblicato su *Nature Cities*, questa illuminazione può prolungare la stagione vegetativa fino a tre settimane rispetto alle zone rurali. La rapida urbanizzazione, con edifici e infrastrutture sempre più luminose, sta trasformando il nostro paesaggio e influenzando il delicate equilibrio della natura.

Secondo un’ analisi dei dati satellitari raccolti in 428 centri urbani dell’emisfero settentrionale nell’arco di sette anni e pubblicata su Nature Cities da un gruppo di ricercatori guidati da Lin Meng della Vanderbilt University, la luce artificiale potrebbe allungare la stagione di crescita nelle aree urbane fino a 3 settimane rispetto alle aree rurali. La rapida urbanizzazione sta portando a citta’ piu’ calde e luminose: edifici e cemento assorbono e irradiano calore, causando isole di calore urbane, con temperature atmosferiche piu’ elevate durante il giorno e la notte rispetto all’ambiente circostante. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

