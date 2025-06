Schola e Artemisia contro la violenza di genere

Il 18 giugno a Firenze, un incontro cruciale tra SCHOLA, scuola di artigianato e innovazione, e Artemisia, centro antiviolenza impegnato nella lotta contro la violenza di genere. Un appuntamento che unisce tradizione e impegno sociale per sensibilizzare e promuovere il rispetto. Un’occasione unica per rafforzare il nostro impegno nel costruire una società più sicura e consapevole. Non mancate!

Firenze, mercoledì 18 giugno, ore 16.00 – 19.00 – SCHOLA, scuola multidisciplinare di artigianato nata a Firenze nel 2020, fonda la propria filosofia sull’integrazione armoniosa tra tradizione e innovazione. Artemisia centro antiviolenza, associazione di promozione sociale presente sul territorio. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Schola e Artemisia contro la violenza di genere

In questa notizia si parla di: schola - artemisia - violenza - genere

“Eredità delle Donne” presenta il progetto D.E.A: borse di studio per le donne vittime di violenza; La scuola di Leca intitolata ad Artemisia Gentileschi; Violenza di Genere. Fiorella Mannoia incontra l’Associazione Artemisia Gentileschi al Teatro dei Ruderi di Cirella.

Violenza di genere, provvedimenti triplicati Siglata l’alleanza fra questura e Artemisia - La questura di Firenze e il centro antiviolenza Artemisia hanno sottoscritto un protocollo di collaborazione per tutelare chi subisce atti persecutori, violenza di genere e domestica, ma anche i ... Da lanazione.it

Violenza di genere, stalking e bullismo: la Tavola Rotonda organizzata da Artemisia onlus - Amministratore di Reti Artemisia Lab e Presidente Artemisia onlus, Maria Grazia Cucinotta, Attrice, Produttrice ... leggo.it scrive