Schlein | Netanyahu scavalca anche Trump Meloni agisca

Nel tumulto delle scelte geopolitiche, Elly Schlein apre gli occhi su un'accesa dinamica internazionale: Israele, con un’azione unilaterale contro l’Iran, sembra aver superato anche gli Usa e Trump, secondo la leader del Pd. Un gesto che solleva preoccupazioni e pone nuove sfide per il futuro della stabilità globale. Ma cosa significa tutto questo per noi? La risposta ci coinvolge più di quanto pensiamo, ed è fondamentale comprenderla fino in fondo.

Milano, 13 giu. (askanews) - Israele ha "scavalcato" anche gli Usa decidendo di attaccare l'Iram, secondo Elly Schlein. La segretaria Pd lo ha detto parlando all'assemblea dei giovani di Confindustria. "Siamo estremamente preoccupati da quello che vediamo e quello che ha detto Trump a mio avviso è un modo per coprire il fatto che Netanyahu con questa azione unilaterale abbia scavalcato anche lui". "La mia impressione è questa", ha aggiunto. "Sicuramente erano avvertiti, questo l'ha detto anche lui nelle primissime ore, ma ha detto subito: noi non siamo coinvolti. Poi nella seconda dichiarazione dice: attacchi eccellenti! Ecco, c'è qualcosa che non torna". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Schlein: Netanyahu scavalca anche Trump, Meloni agisca

Elly Schlein denuncia i crimini di guerra di Netanyahu e chiede sanzioni - Elly Schlein denuncia i crimini di guerra di Netanyahu, chiedendo sanzioni internazionali. Ricorda l’intervento al valico di Rafah, dove ha visto aiuti bloccati e civili in sofferenza da mesi, evidenziando come si usi la fame come arma di guerra.

