Il rapporto della Caritas svela un dato allarmante: oltre il 23% delle persone assistite lavora, ma rimane in povertà. Significa che anche con un impiego, molti italiani faticano a sbarcare il lunario. In un contesto così, il blocco del salario minimo da parte del governo appare ancora più inconcepibile. La lotta per un salario giusto non può più aspettare: è una questione di dignità e di futuro per tutti.

Roma, 16 giu. (askanews) - "Il rapporto della Caritas che è uscito oggi fa vedere come più del 23% delle persone che assistono lavora. Quindi vuol dire che chi lavora è povero, rischia di essere comunque povero in Italia. E intanto il governo continua a bloccare la nostra proposta unitaria sul salario minimo". Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein a margine della presentazione del libro 'Una democrazia senza popolo' di Federico Fornaro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Schlein: "Il rapporto Caritas conferma che chi lavora oggi è povero"

