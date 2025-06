Schillaci | Stiamo lavorando con il Mef per aumentare i fondi per la prevenzione in sanità

investimenti mirati nella prevenzione significa salvare vite, ridurre i costi sanitari e garantire un futuro più sano per tutti. Con il sostegno del MEF e le nuove regole europee, stiamo lavorando per aumentare significativamente i fondi dedicati alla prevenzione nel sistema sanitario nazionale, dimostrando che investire nella salute preventiva è la chiave per un domani migliore.

(Agenzia Vista) Napoli, 16 giugno 2025 "Dobbiamo investire di più nella prevenzione. Oggi solo il 5% del fondo sanitario nazionale è destinato alle attività di prevenzione. Vogliamo aumentare questa percentuale e in questa direzione va anche il lavoro che stiamo portando avanti con il Mef, grazie alle nuove regole di bilancio europee, affinché la spesa per la prevenzione sia considerata a tutti gli effetti un investimento. È evidente che fare leva sulla prevenzione significa, nel lungo termine, ridurre i costi dell'assistenza, liberando risorse" così il Ministro della Salute Orazio Schillaci, intervenendo all'apertura degli Stati Generali della Prevenzione a Napoli. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Schillaci: "Stiamo lavorando con il Mef per aumentare i fondi per la prevenzione in sanità"

In questa notizia si parla di: prevenzione - stiamo - aumentare - schillaci

Napoli, Mattarella agli Stati Generali della Prevenzione Vai su Facebook

Schillaci: Stiamo lavorando con il Mef per aumentare i fondi per la prevenzione in sanità; Screening, Schillaci: aumentare la quota del Fondo sanitario e la risposta dei cittadini agli inviti attivi; Schillaci: Oggi solo 5% Fns va a prevenzione, vogliamo aumentarlo.

Schillaci: "Stiamo lavorando con il Mef per aumentare i fondi per la prevenzione in sanità" - Oggi solo il 5% del fondo sanitario nazionale è destinato alle attività di prevenzione. Segnala ilgiornale.it

Schillaci, al lavoro col Mef per più fondi a prevenzione - Oggi solo il 5% del fondo sanitario nazionale è destinato alle attività di prevenzione. Secondo ansa.it