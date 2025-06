Schillaci | Stati della prevenzione a Napoli per superare divari

In un momento cruciale per la salute pubblica, il ministro Orazio Schillaci ha fatto tappa a Napoli per aprire gli Stati della Prevenzione, un appuntamento che mira a colmare i divari sanitari tra Nord, Centro e Sud. Un invito forte alla prevenzione, volto a valorizzare le eccellenze del Mezzogiorno e a promuovere un sistema più equo e accessibile per tutti. È un passo fondamentale verso un futuro di salute più giusto e inclusivo.

Tempo di lettura: 3 minuti "Abbiamo voluto lanciare questo forte appello alla prevenzione dalla più grande città del Sud, per dare un segnale di attenzione e di impegno nel superare divari, nell'accesso alle cure e alla prevenzione, purtroppo ancora esistenti tra Nord, Centro e Sud, anche per valorizzare le tante eccellenze sanitarie che ci sono nel Mezzogiorno". Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, aprendo a Napoli gli Stati generali della prevenzione alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. "Come ricorda sempre il presidente Mattarella – ha detto Schillaci – dobbiamo tutti, e già adesso, contribuire ad abbattere ogni disuguaglianza e garantire pari opportunità di salute a tutti i cittadini, ovunque essi vivano, qualunque sia il loro reddito, livello di istruzione o contesto sociale.

