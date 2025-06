Schillaci | Sbagliato ricorrere a medici gettonisti Noi i primi a intervenire

Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha lanciato un appello deciso contro l’uso dei medici gettonisti, sottolineando che la sanità deve essere basata su professionisti qualificati e affidabili. Sui gettonisti, siamo stati i primi a intervenire per evidenziarne l’insostenibilità, e ora lavoreremo con le Regioni per trovare soluzioni che mettano al centro i diritti e la tutela dei cittadini. Un passo importante verso un sistema sanitario più etico e trasparente.

" Sui gettonisti siamo stati i primi a intervenire a far capire quanto sia sbagliato ricorrere a questo tipo di professionisti per la Sanità, adesso ragioneremo insieme alle Regioni per trovare delle soluzioni nell'interesse primario e unico dei cittadini". Lo ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci a margine degli Stati Generali della Prevenzione in svolgimento a Napoli presso la Stazione Marittima.