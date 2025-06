Schianto spaventoso muore a 8 anni sotto gli occhi della mamma e del fratellino | tragedia immensa

Una tragedia che ha lasciato senza parole la comunità di Castelmassa: un incidente stradale ha portato via il giovane Luca Mantovanelli, solo otto anni, sotto gli occhi increduli della mamma e del fratellino. Un dramma immenso che scuote le coscienze e richiama l’attenzione sulla sicurezza sulle strade. In un attimo, una vita innocente si è spezzata, lasciando un vuoto incolmabile. La comunità si stringe nel dolore, mentre le indagini proseguono per fare chiarezza su quanto accaduto.

CASTELMASSA (ROVIGO) – Un drammatico incidente stradale ha sconvolto la comunità di Castelmassa: un bambino di soli 8 anni, Luca Mantovanelli, ha perso la vita dopo che l’auto su cui viaggiava con la madre e il fratello maggiore è finita contro un platano lungo la strada provinciale 46, tra Torretta e Legnago. La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di domenica 15 giugno. L’impatto si è verificato poco prima delle 17 su un tratto di strada considerato da tempo pericoloso, già teatro di numerosi altri incidenti. In un primo momento si pensava a tre feriti gravi, ma le condizioni del piccolo Luca sono rapidamente peggiorate: il bambino è deceduto all’ ospedale di Legnago dopo il trasporto d’urgenza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Schianto spaventoso, muore a 8 anni sotto gli occhi della mamma e del fratellino: tragedia immensa

In questa notizia si parla di: anni - schianto - spaventoso - muore

Matteo Marcato muore a 34 anni nello schianto contro un furgoncino: moglie e figlio neonato di 10 mesi incastrati tra le lamiere - Un tragico incidente stradale ha spezzato la vita di Matteo Marcato, 34 anni, che ha perso la vita nello schianto contro un furgoncino a Portegrandi.

Spaventoso incidente, contromano in autostrada a tutta velocità: coinvolta una famiglia con tre bimbi di 8, 11 e 14 anni. Un morto e feriti Vai su Facebook

Tragico incidente nella rotatoria di Borgo Piave, muore un 35enne; Schianto tra furgoni, chi è l'uomo di 57 anni morto nella terribile carambola sul raccordo; Spaventoso incidente in autostrada. Imbocca il casello contromano. Muore sul colpo donna di 47 anni.

Schianto spaventoso, muore a 8 anni sotto gli occhi della mamma e del fratellino: tragedia immensa - CASTELMASSA (ROVIGO) – Un drammatico incidente stradale ha sconvolto la comunità di Castelmassa: un bambino di soli 8 anni, Luca Mantovanelli, ha perso la ... thesocialpost.it scrive

Pesaro, tremendo schianto con lo scooter: vani i soccorsi, Massimo Sperindio muore a 54 anni - Un terribile scontro tra uno scooter e un'auto è avvenuto a Borgo Santa Maria. Come scrive msn.com