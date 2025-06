Schianto mortale in A22 la vittima è Tobias Tappeiner

Un drammatico schianto sulla A22 si è portato via Tobias Tappeiner, 25 anni, stimato insegnante di tennis e amatissimo a San Paolo di Appiano. La sua scomparsa ha lasciato sgomenta la comunità altoatesina, che ora si stringe nel dolore. Chi era Tobias, giovane brillante e appassionato, e cosa ha portato a questa tragedia? La sua storia merita di essere ricordata e condivisa.

Il 25enne Tobias Tappeiner è la vittima del terribile incidente avvenuto in A22: nello scontro è stata coinvolta un'auto con a bordo una famiglia di cinque altoatesini. Chi era Tobias viveva a San Paolo di Appiano, era un apprezzatissimo insegnante di tennis nel capoluogo altoatesino.

