schiacciato dal trattore 47enne morto dopo due giorni di agonia

Tragedia a Monterchi, Arezzo: un uomo di 47 anni, travolto da un trattore durante il lavoro nei campi, ha lottato due giorni prima di perdere la vita. La sua morte rappresenta un doloroso promemoria dei rischi quotidiani nel settore agricolo e della necessità di rigorose misure di sicurezza. Un dramma che scuote tutta la comunità, lasciando aperti interrogativi sulla prevenzione e la tutela dei lavoratori.

Monterchi (Arezzo), 16 giugno 2025-¬† Non ce l'ha fatta il 47enne rimasto gravemente ferito in un incidente agricolo avvenuto venerd√¨ 13 giugno a Monterchi (Arezzo); mentre lavorava nei campi era¬†stato travolto da un trattore. L'uomo, nato in Albania e che di recente aveva acquisito la cittadinanza italiana, √® morto nella serata di domenica all'ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena dove era stato ricoverato in condizioni critiche con gravi traumi all'addome e al bacino. L'incidente si era verificato in localit√† Centena mentre l'uomo stava lavorando nei campi ed era stato travolto da un trattore. 🔗 Leggi su Lanazione.it