Schermo sotto le stelle Brindisi ospita la nuova edizione di Cinema addiction

Preparati a vivere un’estate indimenticabile sotto il cielo stellato di Brindisi! L’appuntamento con “Cinema Addiction” torna all’Arena Eden, portando sul grande schermo storie coinvolgenti e emozioni senza confini. Ogni giovedì sera, lasciati trasportare dalla magia del cinema in un’atmosfera unica, tra cultura, svago e convivialità. Non perdere l’occasione di immergerti in questa straordinaria esperienza cinematografica: il divertimento e la scoperta ti aspettano sotto le stelle!

BRINDISI - L'estate brindisina accende il suo grande schermo sotto le stelle con una nuova edizione di "Cinema addiction", il ciclo di proiezioni curato da Apulia Film Commission in collaborazione con il Comune di Brindisi, in programma all'Arena Eden, nel quartiere Bozzano, ogni giovedì alle ore.

