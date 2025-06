Scherma due azzurre in semifinale nella spada agli Europei! Santuccio elimina Rizzi novità Kowalczyk

L'Italia si prepara a conquistare altre due medaglie agli Europei di Genova, grazie alle straordinarie prestazioni delle nostre spadiste. Nella prova individuale femminile, Sara Maria Kowalczyk e Alberta Santuccio hanno raggiunto le semifinali, proiettandosi verso il podio. La competizione si fa emozionante con sfide avvincenti, dimostrando ancora una volta il talento e la determinazione delle azzurre. Potrebbero tranquillamente essere tre le azzurre in finale, un risultato che confermerebbe il grande momento del nostro scherma.

L'Italia è certa di conquistare altre due medaglie agli Europei di Genova. C'era davvero grande attesa per questa terza giornata e nella prova individuale di spada femminile Sara Maria Kowalczyk ed Alberta Santuccio hanno raggiunto la semifinale e quindi saranno sicuramente sul podio. La campana affronterà la russa Aizanat Murtazaeva, mentre la siciliana se la vedrà con l'estone Katrina Lehis. Potevano tranquillamente essere tre le azzurre in semifinale ed invece nei quarti c'è stato un dolorosissimo derby azzurro tra Alberta Santuccio e Giulia Rizzi. Entrambe avevano chiuso la fase a gironi senza sconfitte, ma sfortunatamente sono finite entrambe nella stessa zona di tabellone.

