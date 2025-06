Scherma doppia medaglia anche nel fioretto maschile! Bianchi e Marini approdano in semifinale

Un'epica giornata di scherma si conclude con un tripudio azzurro: due medaglie d'oro nel fioretto maschile portano il totale a quattro, confermando l'eccellenza italiana. Tommaso Marini e Guillaume Bianchi si preparano alla semifinale, entrambi con la ferma volontà di conquista. La nostra squadra continua a scrivere pagine di storia, dimostrando che la passione e il talento sono gli ingredienti vincenti. La sfida finale è ormai alle porte, e il sogno olimpico si avvicina sempre di più.

Salgono a quattro le medaglie azzurre in questa terza giornata. Dopo le due dalla spada femminile, ne arrivano altre due dal fioretto maschile grazie a Tommaso Marini e Guillaume Bianchi, che hanno raggiunto la semifinale e dunque la certezza di salire sul podio. Marini affronterà il francese Anas Anane, mentre Bianchi se la vedrà con lo spagnolo Carlos Llavador. Marini va a caccia del secondo titolo europeo consecutivo dopo aver trionfato a Basilea l’anno scorso. Un cammino finora perfetto per il campione in carica, che ha battuto nei quarti l’ungherese Gergo Szemes con il punteggio di 15-10. In precedenza erano arrivati i successi con il britannico Kamal Minott (15-8) e con il polacco Leszek Rajski (15-11). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Scherma, doppia medaglia anche nel fioretto maschile! Bianchi e Marini approdano in semifinale

