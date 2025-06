Scherma Bianchi campione europeo

Guillaume Bianchi brilla agli Europei di scherma di Genova, conquistando il titolo di campione europeo di fioretto con una vittoria convincente contro il francese Anas Anane. A soli 28 anni, il talento romano si afferma tra i grandi, succedendo a Tommaso Marini e portando a casa l'oro. La sua vittoria è un grande traguardo, ma l'Italia si distingue anche nelle altre specialità, confermando la sua forza nel panorama schermistico continentale.

20.34 Guillaume Bianchi è campione europeo di fioretto.Il 28enne romano ha stracciato 15-5 in finale il francese Anas Anane agli Europei di scherma di Genova.Bianchi succede a Tommaso Marini, sconfitto 15-13 in semifinale proprio dal transalpino. Il marchigiano, oro continentale a Basilea l'anno scorso, è bronzo. Due bronzi anche dalla spada femminile, dove Alberta Santuccio e Sara Kowalczyk si fermano in semifinale, fermate rispettivamente dall'estone Katrina Lehis (9-8) e dalla russa Ajzanat Murtazaeva (14-13), poi oro. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

LIVE Scherma, Europei 2025 in DIRETTA: derby Santuccio-Rizzi ai quarti, occasione per Kowalczyk. Bene Bianchi, ora Marini e Macchi - Gli Europei di scherma 2025 sono in pieno svolgimento e l’azione è più intensa che mai! Dai derby italiani ai duelli internazionali, ogni match promette emozioni e sorprese.

