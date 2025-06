Scelti i 4 incontri diretti tra big della prossima Serie A in diretta su Sky e in streaming su NOW

Sei pronto a vivere l’emozione della Serie A come mai prima d’ora? Sky e NOW svelano i quattro incontri più attesi tra le grandi del campionato 2025/2026, partendo dal clou della settima giornata con Roma-Inter all’Olimpico. Questi scontri diretti promettono spettacolo e suspense, portando i tifosi nel cuore della Casa dello Sport. Scopriamo insieme tutti gli appuntamenti imperdibili che faranno battere forte il nostro entusiasmo calcistico!

Definiti i 4 scontri diretti tra le “big” della Serie A Enilive 20252026, che dal prossimo 24 agosto saranno visibili su Sky e in streaming su NOW. Ecco i 4 appuntamenti del campionato che a partire da ottobre saranno protagonisti nella Casa dello Sport: il primo big match sarà alla 7ª giornata, con lo Stadio Olimpico palcoscenico di Roma-Inter. Il secondo grand. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Scelti i 4 incontri diretti tra big della prossima Serie A in diretta su Sky e in streaming su NOW

In questa notizia si parla di: diretti - serie - streaming - scelti

Serie A, chi ha fatto meglio negli scontri diretti? Conte vola, crollo Milan: il dato completo - Mancano poche giornate alla fine della Serie A, e il confronto tra le squadre negli scontri diretti rivela sorprese e dati interessanti.

Diretta FIP Lazio - Serie C Femminile: Roma Team Up vs Libero Sport. Vai su Facebook

Scelti i 4 incontri diretti tra big della prossima Serie A in diretta su Sky e in streaming su NOW; Dove vedere oggi Inter-Monza: scelti i canali per la diretta tv, le info anche per lo streaming; Snoop Dogg, scelto l'attore protagonista: ecco cosa sappiamo sul film biopic.

Scelti i 4 incontri diretti tra big della prossima Serie A in diretta su Sky e in streaming su NOW - Non perdere questa occasione, clicca subito per leggere tutte le novità esclusive! digital-news.it scrive

Come e dove guardare serie tv in streaming: Guida 2025 - al giorno d’oggi gli appassionati di televisione non hanno che l’imbarazzo della scelta per guardare le serie TV in streaming. Lo riporta punto-informatico.it