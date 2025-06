Scatta la petizione per salvare Filippo il gatto lanciato da un balcone a Roma | il giudice lo ha restituito al suo umano

Una storia che ha commosso l’Italia: Filippo, il gatto lanciato da un balcone a Roma, è stato restituito al suo proprietario dopo un sequestro. La petizione online, con oltre 30mila firme, testimonia il forte desiderio di giustizia dei cittadini e degli attivisti. Ora, il caso solleva nuove domande sull’etica e la tutela degli animali, spingendo la società a riflettere su come proteggere i nostri amici a quattro zampe. Continua a leggere per scoprire gli sviluppi e come puoi fare la tua parte.

A Roma il gatto Filippo, legato con una corda e lanciato dal balcone, è stato restituito al suo aguzzino dopo un iniziale sequestro. Una petizione online ha raccolto oltre 30mila firme per salvarlo: attivisti e autorità chiedono giustizia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: petizione - filippo - gatto - lanciato

Scatta la petizione per salvare Filippo, il gatto lanciato da un balcone a Roma: il giudice lo ha restituito al suo umano; Il gatto Filippo, legato e scaraventato giù dal balcone, torna dal suo padrone. Scatta la raccolta firme per l.

Scatta la petizione per salvare Filippo, il gatto lanciato da un balcone a Roma: il giudice lo ha restituito al suo umano - A Roma il gatto Filippo, legato con una corda e lanciato dal balcone, è stato restituito al suo aguzzino dopo un iniziale sequestro ... Come scrive fanpage.it