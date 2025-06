Scarti vegetali per realizzare una lettiera sostenibile

LA SOLUZIONE a volte è a portata di mano, ma bisogna saperla trovare. Laviosa, storica azienda livornese, ha messo a punto un nuovo prodotto, realizzato con il recupero di scarti vegetali, per le lettiere dei gatti. Un esempio concreto di economia circolare in un settore sempre più importante, quello degli animali domestici. E tutto questo non nasce per caso. Laviosa, già leader italiano nella produzione di lettiere per gatti, ha avviato una collaborazione con Consorzi Agrari d’Italia, la più grande piattaforma di valorizzazione dell’agricoltura nazionale, per lanciare un progetto che dà una nuova vita agli scarti vegetali derivati da produzioni agricole. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Scarti vegetali per realizzare una lettiera sostenibile

