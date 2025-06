Scarica elettrica sulla giostra colpiti bambini | piccola muore a soli 2 anni

Una tragica fatalità ha sconvolto una comunità durante una serata di divertimento: una scarica elettrica sulla giostra ha causato la perdita di una piccola di soli 2 anni. In un contesto di gioia e spensieratezza, il dolore si è fatto strada tra genitori e amici, mentre le autorità si attivano per fare piena luce sull’accaduto e prevenire future tragedie.

In quello che doveva essere un momento di festa e spensieratezza, una serata si è trasformata in tragedia. Un evento pubblico, organizzato per offrire divertimento a grandi e piccoli, si è concluso nel peggiore dei modi. Un grave incidente ha colpito alcuni minori mentre giocavano su una delle attrazioni dedicate ai bambini, lasciando una comunità intera sotto shock. Le autorità locali, ancora scosse dall’accaduto, stanno cercando di fare piena luce su quanto successo. Le prime informazioni parlano di un malfunzionamento elettrico che avrebbe trasformato una giostra in una trappola mortale. Scarica elettrica sul tappeto elastico: muore una bambina di due anni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it