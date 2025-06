Scaramucce d’altri tempi | i quartieristi di San Lorentino ‘invadono’ San Giusto e affondano la bandiera

San Lorentino in un palcoscenico di sfida e passione, dove il passato si mescola con l’adrenalina del presente. Tra fumogeni e grida di guerra, i quartieristi hanno dato vita a un gesto audace, alimentando l’attesa di una delle tradizioni più sentite di Arezzo. La Giostra del Saracino si avvicina, e questa volta, il cuore batte più forte che mai: perché, forse, il vero spettacolo sta per cominciare.

La Giostra del Saracino è ancora lontana. o forse no. Perché se è vero che manca ancora qualche giorno al fatidico colpo di mortaio, lo spirito goliardico e la rivalità tra quartieri iniziano già a scaldare tamburi, gole e vernice spray. Questa mattina, i quartieristi di San Lorentino si sono svegliati con un’idea geniale (o folle, dipende da che parte si guarda): una missione lampo, degna dei migliori incursori della storia, che ha trasformato Piazza San Giusto – storica roccaforte biancoverde di Porta Sant’Andrea – in un teatro d’operazioni in giallo-cremisi. Al centro della piazza, a fare bella mostra di sé, un pupazzo biancoverde trafitto da una bandiera giallo-cremisi. 🔗 Leggi su Lortica.it