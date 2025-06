Scandalo Calcio Salernitana notte da incubo | otto giocatori e lo staff in ospedale

Una notte da incubo scuote il calcio salernitano: otto giocatori e lo staff finiti in ospedale a causa di un riso contaminato, mentre la squadra si divide tra il “Ruggi” di Salerno e il “Santa Maria della Speranza” di Battipaglia. L’allenamento sospeso e i playout a rischio mettono in allarme tutto il mondo sportivo. Un episodio che rischia di segnare il destino della formazione e di scuotere l’intera comunità.

Riso contaminato nel cestino post-gara: squadra divisa tra il "Ruggi" di Salerno e il "Santa Maria della Speranza" di Battipaglia, allenamento sospeso e playout a rischio.

Salernitana colpita da intossicazione alimentare: 14 tesserati in ospedale, cosa è successo - Quattordici tesserati della Salernitana sono stati trasportati in ospedale al rientro da Genova dopo il match contro la Sampdoria, valido ... Si legge su msn.com

Calcio, 16 tesserati della Salernitana in ospedale dopo il match con la Samp - Notte da incubo per 16 tesserati della Salernitana, di cui almeno 10 calciatori, che hanno avvertito sintomi riconducibili ad una intossicazione alimentare sul volo di rientro da Genova e Salerno. Lo riporta napoli.repubblica.it