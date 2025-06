Scandalo arbitrale | denuncia al Mondiale per Club

Il Mondiale per Club negli Stati Uniti sta entrando nel vivo, con le prime emozioni e polemiche arbitrali che già animano il torneo. Mentre Inter e Juventus si preparano a scendere in campo, si sollevano dubbi e proteste sulle decisioni di gara, alimentando un dibattito acceso tra tifosi e addetti ai lavori. La sfida tra aspettative e controversie rende questa edizione ancora più avvincente, lasciando presagire un torneo da vivere fino all'ultima partita.

Il torneo negli Usa sta per entrare nel vivo, presto in campo anche Inter e Juventus. Ma intanto si registrano le prime polemiche per le direzioni di gara Il primo Mondiale per Club a 32 squadre ha preso ufficialmente il via nel week end. Presto vedremo in campo anche le due squadre italiane che partecipano alla manifestazione iridata. Nella notte tra martedì e mercoledì, ci sarà l'esordio di Chivu sulla panchina dell' Inter contro i messicani del Monterray. Il giorno dopo, sempre alle 3.00 di notte, sarà la volta della Juventus di Tudor fare il suo debutto contro gli emiratini dell' Al Ain.

