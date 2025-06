Scala Moige | Nostra guida orienta genitori su programmi tv

In un mondo televisivo in continua evoluzione, i genitori si trovano di fronte a un mare di opzioni spesso difficili da navigare. La guida di Elisabetta Scala del Moige diventa allora un faro essenziale, aiutando le famiglie a distinguere tra contenuti educativi e rischiosi. Per garantire un'esperienza tv sicura e arricchente per i più giovani, il primo passo è sempre una scelta consapevole e informata. Ecco come orientarsi al meglio in questo panorama complesso.

"Come si possono orientare i genitori su una vasta gamma di nuovi programmi tv? È sempre più importante la scelta a monte, perché di fronte a un mare senza sponde, dove si può trovare davvero di tutto, il meglio ma anche il peggio, la scelta diventa fondamentale". E' quanto affermato da Elisabetta Scala,

