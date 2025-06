Scaglia cestino su un’auto parcheggiata in zona stazione Centrale | arrestato mentre si prepara a danneggiare un’altra vettura

Una scena di tensione si è svolta a pochi passi dalla stazione Centrale di Milano, dove un uomo ha scagliato un cestino contro il parabrezza di un’auto in sosta, creando panico tra i presenti. Ma la sua escalation di violenza non si è fermata: poco dopo, è stato arrestato mentre tentava di danneggiare un’altra vettura. Un episodio che mette in evidenza quanto possa essere imprevedibile e pericolosa la rabbia incontrollata.

Milano, 16 giugno 2025 – Attimi di apprensione ieri, domenica 15 giugno, a Milano, a pochi passi dalla stazione Centrale. Un 42enne ha preso un cestino della spazzatura e lo ha scagliato contro il parabrezza di un’auto parcheggiata. La vettura si trovava posteggiata in piazza Luigi di Savoia, in prossimità dello scalo ferroviario meneghino. In base a quanto riferito l’allarme è scattato nella serata di domenica. A segnalare l’accaduto sono stati alcuni passanti che hanno allertato gli agenti in servizio. Una volta giunti nell’area indicata gli agenti hanno trovato la vettura con il vetro rotto e il 42enne. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Scaglia cestino su un’auto parcheggiata in zona stazione Centrale: arrestato (mentre si prepara a danneggiare un’altra vettura)

