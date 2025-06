Sassuolo punta su Saba Goglichidze dell' Empoli per rinforzare la difesa

Il Sassuolo si prepara a rinforzare la propria retroguardia puntando su Saba Goglichidze dell'Empoli, un nome che sta facendo discutere sul mercato. Dopo aver valutato il rinnovo di Romagna e considerato alcune opzioni tra i centrali, i neroverdi sembrano orientati ad aggiungere esperienza e freschezza alla linea difensiva. Con oltre 30 presenze stagionali, Goglichidze si candida come una delle scelte più interessanti: ma quale sarà il suo futuro?

Valuta il rinnovo di Romagna, e non sembra troppo convinto dei centrali che potrebbe eventualmente riscattare, il Sassuolo. Fatta per Muharemovic, già riscattato dalla Juventus, in lista d’attesa Lovato, Velthuis e Bonifazi, il nome nuovo è quello di Saba Goglichidze, che ha fatto cose importanti, in stagione, con l’ Empoli retrocesso ed è uno dei nomi che radiomercato accosta alla difesa neroverde. Oltre 30 presenze – 33 – con in toscani sono biglietto da visita oltremodo spendibile, gli ottimi rapporti tra le due società – che affari ne hanno fatti a profusione – potrebbero agevolare la chiusura di un affare sul quale radiomercato punta in modo deciso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it