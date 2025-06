Sassuolo e ' Un gol a 4 zampe' | successo nell' adozione di animali a Formigine-Magreta

Il Sassuolo, con il suo gol a 4 zampe, non segna solo in campo, ma anche nel cuore della comunità di Formigine Magreta. Il progetto “Un gol a 4 zampe” ha già registrato numerosi successi, contribuendo a trovare una nuova famiglia ai nostri amici pelosi provenienti da "Punto&Virgola". Promuovere l’adozione significa offrire speranza e rinascita a chi ha sofferto troppo. L’adozione è il primo passo per...

Promosso il Sassuolo, 'promosso' anche ' Un gol a 4 zampe ', il progetto che il Sassuolo ha avviato lo scorso novembre del 2024 per promuovere costantemente l' adozione degli sfortunati ospiti di " Punto&Virgola ", il canile e gattile intercomunale di Formigine-Magreta. Molti degli animali presenti all'interno del canile hanno avuto un trascorso difficile fatto di abbandono, maltrattamenti e malattie e dunque l'adozione è il primo passo per offrire loro una nuova vita e nuove opportunità. Tramite i video e le foto realizzati insieme ai calciatori e calciatrici neroverdi si è raccontata la storie di cani e gatti ospiti della struttura.

è un simil volpino sano, indipendente e molto intelligente che all’inizio un po’ se la tira ma poi è proprio lui a rompere il ghiaccio e a cercare le coccole ? Tutte le info sull’adozione sul nostro sito bit.ly/3FpLQWL Vai su Facebook

