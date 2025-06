Sartelli artista legato al territorio Il ricordo a 100 anni dalla nascita

In occasione del centenario della nascita di Germano Sartelli, artista legato indissolubilmente al territorio di Borgo Tossignano, il municipio ha dedicato una giornata speciale intitolata ‘NaturArte’. Un omaggio che celebra il suo stile inconfondibile, tra arte e natura, e la sua importante eredità culturale. Lo scorso 31 maggio, nella biblioteca locale, Nevio Galeotti ha ripercorso con passione la sua figura, sottolineando come Sartelli abbia saputo unire creatività e radici in modo unico e duraturo.

‘NaturArte’ è il titolo della giornata che il municipio di Borgo Tossignano, in collaborazione con il gruppo Pro Loco ‘Amici della biblioteca’, ha dedicato all’artista Germano Sartelli nel centenario della sua nascita. Lo scorso 31 maggio, nella biblioteca del paese, l’esperto Nevio Galeotti ha ripercorso la produzione di Sartelli analizzando l’intreccio tra arte e natura. Uno stile unico, inserito nel contesto del pieno Novecento, accostato alle principali avanguardie del periodo. Non meno importanti le riflessioni di Renato Sartiani, volontario degli ‘Amici della biblioteca’, che ha svelato al pubblico in modo molto personale i primi contatti con Sartelli per l’installazione dei ‘Fiori del Santerno’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sartelli, artista legato al territorio. Il ricordo a 100 anni dalla nascita

In questa notizia si parla di: sartelli - artista - nascita - legato

Il museo ravennate celebra i cento anni dalla nascita dell'artista Germano Sartelli - Il Museo di Ravenna omaggia il centenario della nascita dell'artista Germano Sartelli con la mostra "Alfabeti di terra" al Mic Faenza.

Sartelli, artista legato al territorio. Il ricordo a 100 anni dalla nascita.

Sartelli, artista legato al territorio. Il ricordo a 100 anni dalla nascita - ‘NaturArte’ è il titolo della giornata che il municipio di Borgo Tossignano, in collaborazione con il gruppo Pro Loco ... Come scrive msn.com