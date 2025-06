sarsina concerto di fine anno degli allievi di modera tempus aps

Preparati a vivere un pomeriggio emozionante! Sabato 21 giugno, Sarsina si anima con il concerto di fine anno degli allievi di Modera Tempus APS, guidati dal talentuoso Nicola Brandi. Non sarà solo un saggio, ma una vibrante celebrazione musicale che spazzerà tra pop, jazz e rock. Dalle 17 in piazza San... lasciati trasportare dalla passione e dal talento dei giovani musicisti, pronti a conquistare il pubblico con le loro esibizioni coinvolgenti.

