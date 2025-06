Sarri | Torno alla Lazio sapendo che litigherò per il mercato e mi prenderò le stesse incazzature

Maurizio Sarri torna alla Lazio con la consapevolezza delle sfide che lo attendono, tra tensioni di mercato e ambizioni di successo. Forte delle sue convinzioni e del suo carattere deciso, il tecnico è pronto a affrontare nuovamente le incazzature e le discussioni, convinto che ogni ostacolo rappresenti una nuova opportunità di crescita. Se mi aspettavo di migliorare il risultato nel derby? Assolutamente sì, perché questa volta voglio scrivere un capitolo diverso della Lazio...

Maurizio Sarri è tornato sulla panchina della Lazio e, per l’occasione, ha rilasciato un’intervista al Messaggero sui suoi prossimi obiettivi con i biancocelesti. . Come mai non ha aspettato la Fiorentina? «C’è stato un contatto molto blando, ma io avevo già firmato con la Lazio». A Roma ritroverà il derby, mai più vinto dal suo addio. «Se mi cominciate a parlare ora di derby, svengo. E’ una partita bella, ma devastante, ti svuota l’anima. Gasperini? Lo stimo tanto, la sua Atalanta rimane inimitabile sino ad oggi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it