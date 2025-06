Sarri svela | La Juve era a fine ciclo già quando c’ero io È strano che quest’anno non siano riusciti a fare bene l’ambiente è difficile ma Giuntoli… – VIDEO

Maurizio Sarri rivela un retroscena esclusivo sulla Juventus, svelando come, ai tempi, aveva previsto il fisiologico declino della squadra. Con il suo stile diretto e sincero, l’allenatore della Lazio analizza il presente dei bianconeri, sottolineando le difficoltà di quest’anno e i cambiamenti avvenuti con Giuntoli. Un’analisi che offre uno sguardo interessante sul passato e il futuro del club più amato d’Italia. Ma cosa riserverà il prossimo capitolo?

Sarri svela un retroscena sulla Juve: tutte le dichiarazioni dell’allenatore della Lazio sul momento dei bianconeri. L’allenatore della Lazio ed ex Juve Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di Sportitalia tornando sulla sua esperienza in bianconero. 53352 PAROLE – «Al direttore dissi che secondo me era una squadra a fine ciclo. È strano che quest’anno non siano riusciti a fare bene. Il Giuntoli che ho conosciuto io è un direttore di altissimo livello così come Thiago Motta. L’ambiente di Torino è difficile, un po’ mi ha sorpreso quanto accaduto. La squadra ha la potenzialità per tornare protagonista, non vuole dire necessariamente vincere uno scudetto ma ha già una squadra per essere competitiva». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com