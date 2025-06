Sarri e l’Avellino il passato ritorna al Memorial Criscitiello

Il calcio estivo si accende di entusiasmo e sfide prestigiose, e quest'anno l'Avellino si prepara a vivere un momento indimenticabile. Il 26 luglio alle 20:30, allo stadio “Benito Stirpe” di Frosinone, i biancoverdi affronteranno la Lazio di Maurizio Sarri nel terzo “Memorial Sandro Criscitiello”. Un’occasione unica per rivivere il passato e misurarsi contro una formazione di Serie A, alimentando le speranze del club e dei suoi tifosi. Un match che promette emozioni e ricordi indelebili.

Tempo di lettura: 2 minuti Un appuntamento di prestigio attende l' Avellino nel cuore del precampionato: il 26 luglio alle ore 20:30, allo stadio "Benito Stirpe" di Frosinone, i biancoverdi affronteranno la Lazio di Maurizio Sarri nel contesto del terzo " Memorial Sandro Criscitiello ". Non sarĂ la prima amichevole estiva per i lupi, ma sicuramente la piĂą affascinante: un test di lusso contro una formazione di Serie A, utile per misurare il livello della squadra in costruzione e dare risposte importanti allo staff tecnico guidato da Raffaele Biancolino. A rendere ancora piĂą significativo l'evento è il legame, seppur breve, tra Sarri e l'Avellino.