Sarkozy privato della medaglia della Legion d’Onore dopo la condanna per corruzione

Nicolas Sarkozy, ex presidente francese, perde la prestigiosa Legion d’Onore dopo essere stato condannato per corruzione e traffico di influenze. La decisione, ufficializzata attraverso un decreto pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, segna un’altra tappa nella controversa carriera giudiziaria dell’ex leader. Dopo il suo mandato dal 2007 al 2012, Sarkozy si è trovato spesso sotto i riflettori per vicende legali che ne hanno scandito la vita politica e personale. La sua vicenda continua a far discutere l’opinione pubblica.

L’ex presidente francese, Nicolas Sarkozy, è stato privato della medaglia della Legion d’Onore dopo essere stato riconosciuto colpevole di corruzione e traffico di influenze mentre era capo dello Stato. La decisione, annunciata domenica, è stata presa con un decreto pubblicato sulla Gazzetta ufficiale. Sarkozy, presidente dal 2007 al 2012, è stato al centro di una serie di procedimenti giudiziari dopo aver lasciato la carica. Si è ritirato dalla vita pubblica nel 2017. La Legion d’Onore è la più alta onorificenza francese. L’ex presidente è stato riconosciuto colpevole di corruzione e traffico di influenze illecite sia da un tribunale di Parigi nel 2021 che da una Corte d’appello nel 2023 con l’accusa di aver tentato di corrompere un magistrato in cambio di informazioni su un procedimento giudiziario in cui era implicato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sarkozy privato della medaglia della Legion d’Onore dopo la condanna per corruzione

