Sarah Pidgeon e Paul Kelly sono gli attori scelti per interpretare la coppia in una serie tv firmata Ryan Murphy Ma c' è polemica | non sono stilosi e belli come gli originali ma tu pensa

Il mondo delle reinterpretazioni televisive è sempre un terreno scivoloso, dove estetica e somiglianza sono al centro del dibattito. Sarah Pidgeon e Paul Kelly, scelti per incarnare la coppia nella nuova serie di Ryan Murphy, non sono certo icone di stile come gli originali. Ma, si sa, nel biopic, ciò che conta davvero è la capacità di raccontare emozioni autentiche. E ora, chissà se questa sfida porterà nuovo fascino o solleverà altre polemiche...

E Timothée Chalamet è troppo bello per fare Bob Dylan, e Lindsay Lohan è poco troppo bella per fare Elizabeth Taylor. E ora che cavolo c’entrano con Carolyn Bessette e John Kennedy Jr. questi Sarah Pidgeon e Paul Kelly. Dove c’è biopic, si sa, c’è polemica sulla somiglianza. Figurarsi dunque su quella di Bessette e John John, figure tragiche di reali d’America bellissimi, ricchi, cool, stilosi e morti in una sera di luglio del 1999 (ancora giovani e perciò immortali). Jackie Kennedy, la First Lady che fece innamorare il mondo intero X Leggi anche › John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette: 20 anni dalla favola del principe riluttante e la bionda algida A osare dare loro un volto (e un guardaroba) è ancora una volta lui, lui Ryan Murphy che ha trasformato il rotocalco in televisione finto prestige. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Sarah Pidgeon e Paul Kelly sono gli attori scelti per interpretare la coppia in una serie tv firmata Ryan Murphy. Ma c'è polemica: non sono stilosi e belli come gli originali (ma tu pensa)

