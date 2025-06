Saracino dalle prove le prime risposte Giostratori al test dopo l' inverno

Arezzo si prepara ad accogliere la tanto attesa Giostra dell'Annuario, con le prime prove e strategie che delineano un quadro avvincente. Tra cambi di cavallo e tattiche studiate, i giostratori si confrontano con le sfide di una competizione ricca di suspense. In particolare, il cambio per Porta Crucifera promette di aggiungere pepe alla sfida, mentre i nomi degli atleti emergono come protagonisti assoluti. La domenica si avvicina, e tutto è pronto per scoprire chi si laureerà campione.

di SONIA FARDELLI Arezzo, 16 giugno 2025 – Prime prove e prime tattiche in vista della Giostra. E ancora un cambio di cavallo. Questa volta per Porta Crucifera. Lorenzo Vanneschi quasi sicuramente rinuncerà a Pinocchio, l'haflinger che lo scorso anno ha preso penalità per carriera lenta. Al suo posto ci sarà Skate. «È un cavallo che Lorenzo sta allenando da questo inverno - dice il capitano rossoverde Mario Francoia - e sembra affidabile e in grado di correre Giostra. Dobbiamo valutare le prove, ma comunque ad ora il cavallo da Giostra per Vanneschi è lui». Gabriele Innocenti oltre alla solita Chicca, proverà anche Romina.

