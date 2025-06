Saracino dalle prove le prime risposte Giostratori al test dopo l’inverno La girandola dei cavalli nei quartieri

L’attesa per la Giostra di quest’anno si fa sempre più intensa, con test e strategie che delineano il volto della sfida. Tra cambi di cavallo e nuove tattiche, i giostratori si preparano a vivere un’edizione ricca di sorprese e adrenalina. La scelta di Lorenzo Vanneschi di optare per Skate al posto di Pinocchio testimonia l’importanza di affidabilità e preparazione. La stagione promette emozioni forti: tutto è pronto per il grande spettacolo.

Prime prove e prime tattiche in vista della Giostra. E ancora un cambio di cavallo. Questa volta per Porta Crucifera. Lorenzo Vanneschi quasi sicuramente rinuncerà a Pinocchio, l’haflinger che lo scorso anno ha preso penalità per carriera lenta. Al suo posto ci sarà Skate. "È un cavallo che Lorenzo sta allenando da questo inverno - dice il capitano rossoverde Mario Francoia - e sembra affidabile e in grado di correre Giostra. Dobbiamo valutare le prove, ma comunque ad ora il cavallo da Giostra per Vanneschi è lui". Gabriele Innocenti oltre alla solita Chicca, proverà anche Romina. E a fine prove deciderà con quale cavalla affrontare la Giostra. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Saracino, dalle prove le prime risposte. Giostratori al test dopo l’inverno. La girandola dei cavalli nei quartieri

