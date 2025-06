Sara Gambelli convocata in nazionale per lo stage di beach volley a Tirrenia

Sara Gambelli, giovane talento della Maremma, si prepara a una grande sfida: la convocazione in nazionale per uno stage di beach volley a Tirrenia. Seppur ancora alle prime armi, questa atleta promette di portare aria fresca e determinazione nel panorama sportivo italiano. La sua chiamata da parte della direttrice tecnica Caterina De Marinis rappresenta un importante passo avanti nel suo percorso. L’allenamento al Cpo di Tirrenia ha segnato l’inizio di un’avventura che potrebbe cambiare il suo destino sportivo…

Un’altra maremmana convocata in nazionale per uno stage di beach volley. Sara Gambelli convocata agli allenamenti della nazionale di beach volley. In occasione dei processi selettivi per la nazionale italiana di beach volley, la maremmana Sara Gambelli è stata convocata dalla direttrice tecnica Caterina De Marinis ad un allenamento che si è tenuto nel Cpo di Tirrenia di Vione, in provincia di Pisa. L’allenamento è stato diretto dai tecnici nazionali Emanuele Sbravati e Alessandro Mamprin. Sara Gambelli, classe 2007, è una giocatrice della Pallavolo Grosseto, che ha fatto parte del team sponsorizzato ’Luca Consani’ in serie B2. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Sara Gambelli convocata in nazionale per lo stage di beach volley a Tirrenia

In occasione dei processi selettivi per la Nazionale italiana di Beach Volley, la nostra Sara Gambelli è stata convocata dal DT Caterina De Marinis ad un allenamento Martedì prossimo, 10 Giugno, presso il CPO di Tirrenia di Vione (PI).

