Sant’Angelo in Formis tragica lite in cucina | 17enne ucciso a coltellate in una masseria

Una domenica apparentemente tranquilla si è trasformata in una tragedia a Sant’Angelo in Formis, in provincia di Caserta. Durante una lite in una masseria, un ragazzo di appena 17 anni ha perso la vita a causa di un tragico episodio di violenza. Un dramma che scuote la comunità e solleva interrogativi sulla sicurezza e il controllo di tali incidenti. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa terribile vicenda.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il dramma nella serata di ieri, domenica, 15 giugno in una masseria a Sant’Angelo in Formis. Una tranquilla domenica si è trasformata in tragedia in provincia di Caserta, dove un’accesa discussione all’interno di un ristorante si è conclusa con un omicidio. Il fatto è avvenuto in una masseria a Sant’Angelo in Formis, frazione del comune di Capua. La vittima: A. S., 17 anni. A perdere la vita è stato A. S. un giovane di 17 anni di origine gambiana, che lavorava nella struttura. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo sarebbe stato accoltellato durante una lite con un collega, anch’egli straniero. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Sant’Angelo in Formis, tragica lite in cucina: 17enne ucciso a coltellate in una masseria

In questa notizia si parla di: sant - angelo - formis - masseria

Al via a Castel Sant’Angelo progetto internazionale ‘Pellegrinaggi: passi nelle fede’ - Al via a Castel Sant'Angelo il progetto internazionale "Pellegrinaggi: Passi nella Fede". Promosso dal Centro Regionale Danza Lazio, DanTe – danze di terra unisce danza contemporanea e patrimonio storico, offrendo un'esperienza culturale innovativa e immersiva che celebra la ricchezza delle tradizioni artistiche italiane.

Lite nelle cucine di un ristorante: uomo ucciso a coltellate; Lite al ristorante finisce a coltellate: 17enne ucciso in cucina da un collega, due feriti; Lite nella masseria finisce in tragedia, 17enne morto a Caserta.

Lite mortale con coltello in una masseria di sant’angelo in formis, morto un ragazzo di 17 anni - Una lite in cucina nella masseria di Sant’Angelo in Formis, Capua, provoca la morte di un 17enne e ferisce gravemente un uomo; indagano i carabinieri di Capua sulle cause e dinamiche dell’episodio. Lo riporta gaeta.it