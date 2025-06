Sant' Agostino si rafforza con Battiloro e Simone Comacchiese saluta Marongiu

Il Sant’Agostino si prepara a una stagione di grande rilievo, rafforzandosi con i colpi di Battiloro e Simone, due pedine chiave provenienti dal Massa Lombarda. L’obiettivo è consolidare la rosa e guidare il team verso nuovi successi, mentre il mercato continua a svelare sorprese e strategie. La squadra si rinnova per affrontare con grinta le sfide imminenti, puntando sempre più in alto nel panorama calcistico regionale.

Il Sant’Agostino ha confermato Vanzini (foto) attacco e si è rafforzato con due attaccanti in uscita dal Massa Lombarda: si tratta di Luigi Battiloro e dell’esterno offensivo Pietro Simone, il primo autore di 11 gol e il secondo di otto centri stagionali. Fuori portata l’ex centravanti della Portuense Pierfederici, reduce da un campionato positivo all’Imolese in serie D quest’anno e il ritorno di Trombetta, che preferirebbe restare al Forlì, neo promosso in serie C. La Comacchiese conferma l’addio al calcio giocato di Marongiu, capocannoniere uscente della squadra. "Non vuole più giocare. Darà una mano alla società – afferma il presidente Francesco Cavalieri – Una mansione vera e proprio non ce l’ha, aiuterà il direttore sportivo Rocco Cotroneo e il direttore generale Alessandro Farinelli". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Sant'Agostino si rafforza con Battiloro e Simone, Comacchiese saluta Marongiu

In questa notizia si parla di: sant - agostino - battiloro - simone

Salerno, vandali in azione in Piazza Sant’Agostino - Vandali in azione a Piazza Sant'Agostino, nel centro di Salerno. Durante la notte, teppisti hanno danneggiato la pavimentazione in marmo, portando a un deterioramento visibile dei gradini che collegano la piazza ai negozi circostanti.

Il Sant'Agostino sugli attaccanti del Massa Battiloro e Simone. Bomber Zavatta resta al Gambettola. Civitella: preso il jolly Giulianini. Sant'Ermete: il mister è Donati, tra i pali Tani #Rimini #Sport Vai su Facebook

Sant'Agostino si rafforza con Battiloro e Simone, Comacchiese saluta Marongiu; Notizie di sport di Marche di oggi.