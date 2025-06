Santa Maria a Monte | parte la sostituzione di 5.500 contatori dell' acqua

A Santa Maria a Monte prende il via un'importante operazione di rinnovo: la sostituzione di 5.500 contatori dell'acqua, un intervento volto a garantire maggiore efficienza e precisione nella gestione delle risorse. Un passo fondamentale per migliorare il servizio e assicurare trasparenza ai cittadini. Prepariamoci a scoprire come questa iniziativa cambierà il volto della nostra fornitura idrica, rendendola ancora più affidabile e sostenibile per tutti.

Prende il via anche nel comune di Santa Maria a Monte il programma di sostituzione massiva dei contatori dell’acqua predisposto da Acque, gestore idrico del Basso Valdarno, attraverso un fornitore specializzato in servizi al cliente. Ad essere coinvolte saranno circa 5.500 utenze in totale. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Santa Maria a Monte: parte la sostituzione di 5.500 contatori dell'acqua

