Santa Lucia sopra Contesse è morta la neonata volata giù dal balcone insieme alla madre

Una tragedia scuote Santa Lucia Sopra Contesse: la piccola Elisa, appena quasi tre mesi, ha perso la vita dopo essere caduta dal balcone insieme alla madre. La comunità è sconvolta da questa perdita improvvisa e drammatica, che ricorda quanto sia fragile la vita e quanto siano preziosi i momenti condivisi con chi si ama. Un dolore profondo che ci invita a riflettere e a sostenere le famiglie coinvolte in questo tragico evento.

Aveva quasi tre mesi la neonata caduta dal balcone insieme alla madre a Santa Lucia Sopra Contesse. Non ce l’ha fatta. Il cuore della piccola Elisa ha smesso di battere poche ore dopo essere stata ricoverata nella terapia intensiva pediatrica del Policlinico dove è arrivata stamani in condizioni. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Santa Lucia sopra Contesse, è morta la neonata volata giù dal balcone insieme alla madre

In questa notizia si parla di: santa - lucia - sopra - contesse

Santa Lucia del Mela ospita la grande pesistica olimpica, atleti da tutta la Sicilia in gara il 17 e 18 maggio - Santa Lucia del Mela si prepara a diventare il fulcro della pesistica olimpica siciliana il 17 e 18 maggio, accogliendo atleti da tutta l'isola per il 3° Turno Open dei Campionati Italiani di Specialità.

Prima le grida e poi lo schianto a terra. È la ricostruzione fornita da una donna residente a Santa Lucia sopra Contesse (Messina) che ha sentito delle urla provenire dall'appartamento della vicina e poi ha visto madre e figlia sull'asfalto. La donna e la neonata Vai su Facebook

Santa Lucia sopra Contesse, è morta la neonata volata giù dal balcone insieme alla madre; Messina, dramma a Santa Lucia sopra Contesse: mamma e figlia neonata precipitano dal primo piano. La bimba &e; Madre e neonata cadono dal primo piano di una palazzina: sono gravi.

Mamma si lancia dal balcone con la figlia di 3 mesi: la piccola è morta, la donna è in prognosi riservata - Dramma vicino Messina: è morta nella Terapia intensiva neonatale del Policlinico di Messina la figlia di tre mesi della donna che si è lanciata dal primo piano della ... msn.com scrive

Dramma a Santa Lucia sopra Contesse, Elisa non ce l’ha fatta - Messina – Non ce l’ha fatta la bimba precipitata dal primo piano di una palazzina a Santa Lucia sopra Contesse insieme alla madre, una donna di 41 anni anche lei ricoverata al Policlinico, in gravi ... Lo riporta msn.com