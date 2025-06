Sanità Meloni | screening più diffusi su tutto il territorio

La salute di tutti passa per la prevenzione e l'accesso ai programmi di screening. In Italia, l'estensione dello screening gratuito mammografico in molte regioni è un passo importante verso una tutela più capillare e efficace, ma c'è ancora molto da fare. L'obiettivo è garantire che nessuno venga lasciato indietro, potenziando ulteriormente queste iniziative fondamentali per la prevenzione e il benessere collettivo.

Roma, 16 giu. (askanews) - "Siamo convinti che i programmi di screening debbano essere sempre più diffusi e radicati su tutto il territorio nazionale. L'estensione in molte Regioni, ad esempio, dello screening gratuito mammografico alle fasce d'età 45-49 e 70-74 anni rappresenta un passo avanti che io considero molto significativo, ma è un dato che ci sprona a fare ancora di più. Ci sono infatti molti margini di miglioramento, in particolare nelle Regioni del Sud. Ecco perché la scelta del ministero della Salute di organizzare gli Stati Generali a Napoli non è casuale, ma rientra nella strategia più ampia che il Governo sta portando avanti per colmare i divari che esistono tra i territori e rendere il sistema sanitario nazionale più moderno ed efficiente, garantendo ai cittadini risposte sempre più adeguate e tempestive, su tutto il territorio nazionale e nello stesso modo". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sanità, Meloni: screening più diffusi su tutto il territorio

