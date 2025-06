Sanità Marcello FdI | Rendere l’adrenalina auto-iniettabile gratis per tutti i pazienti a rischio di anafilassi

In un momento in cui la prevenzione e l'accesso alle cure salvavita sono fondamentali, Nicola Marcello di FdI propone un passo importante: rendere gratuita l’adrenalina auto-iniettabile per tutti i pazienti a rischio di anafilassi. L'obiettivo è aggiornare il prontuario terapeutico regionale, includendola tra i farmaci di accesso facilitato, affinché nessuno sia più vulnerabile di fronte a emergenze allergiche. È un'iniziativa che potrebbe salvare molte vite e rafforzare il nostro sistema di assistenza.

Aggiornare il prontuario terapeutico regionale includendo espressamente l’adrenalina auto-iniettabile tra i farmaci salvavita ad accesso semplificato e renderla gratuita per tutti i pazienti a rischio di anafilassi. A chiederlo, in un'interrogazione, è Nicola Marcello (FdI) che ricorda come "in. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Sanità, Marcello (FdI): "Rendere l’adrenalina auto-iniettabile gratis per tutti i pazienti a rischio di anafilassi"

