Oggi si scrive una pagina di progresso per il personale sanitario dell’Asp di Palermo: 44 Operatori Socio Sanitari saranno stabilizzati, un traguardo importante grazie all’impegno della Cisl Fp Sicilia e dell’assessorato regionale. Gaetano Mazzola, segretario aziendale, sottolinea come questa conquista rappresenti un investimento concreto nel valore e nella professionalità di chi lavora in prima linea per la salute dei cittadini. Un risultato che rafforza il nostro impegno per un futuro più stabile e dignitoso.

Saranno stabilizzati oggi 44 Oss dell’Asp di Palermo. A darne l’annuncio il segretario aziendale della Cisl Fp Palermo Trapani all’Asp di Palermo, Gaetano Mazzola, che ha aggiunto: “È un importante risultato frutto dell’accordo regionale siglato dalla Cisl Fp Sicilia con l’assessorato regionale. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Sanità, l'annuncio della Cisl Fp: "Oggi saranno stabilizzati altri 44 oss all'Asp di Palermo"

