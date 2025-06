Sanità in crisi a Clauzetto e Vito d' Asio | l' Asfo richiama due medici di famiglia in pensione

Una luce di speranza si accende per i cittadini di Clauzetto e Vito d'Asio, che da tempo affrontavano incertezze nell’assistenza medica. L’ASFO ha deciso di coinvolgere due medici di famiglia in pensione per garantire continuità e cura ai pazienti, segnando una svolta positiva nel servizio sanitario locale. A partire da mercoledì 18 giugno, i medici saranno pronti a offrire le loro cure, restituendo serenità alla comunità.

Sembra esserci una svolta per i pazienti di Clauzetto e Vito d'Asio. L'Asfo, in riferimento all'assistenza medica del dottor Brovedani, si affiderà due professionisti in pensione che si faranno carico della gestione dei due ambulatori della zona. A partire da mercoledì 18 giugno i medici saranno.

