Sanità il nuovo piano da 60,8 milioni della Regione Lombardia | Più prevenzione e meno liste d’attesa

Sanit224 rivoluziona la sanità lombarda con un investimento di 608 milioni di euro nel 2025, dedicati a prevenzione e a ridurre le liste d’attesa. La regione punta forte su screening oncologici e servizi più efficienti, rispondendo alle necessità dei cittadini e migliorando la qualità delle cure. Con questo piano ambizioso, la Lombardia si impegna a rendere il sistema sanitario più accessibile, veloce e orientato alla prevenzione, per un futuro più sano e più sicuro per tutti.

Milano, 16 giugno 2025 – La giunta della Lombardia ha approvato il piano operativo dell'attività sanitaria per il 2025, che stanzia 60,8 milioni, di cui 40,8 milioni per le strutture pubbliche (di cui 4,6 milioni per gli screening oncologici) e 20 milioni per i privati accreditati (1,6 milioni per screening oncologici). Due gli obiettivi preminenti: più prevenzione e meno liste d'attesa (uno dei temi più sentiti dai cittadini lombardi). "Un obiettivo concreto - ha commentato l'assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso - più prestazioni, più prevenzione, meno attese.